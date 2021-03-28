Son dakika haberi: Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi: Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler... Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin üst aramasında ve adreslerinde 67 gram kubar esrar, 27,2 gr metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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