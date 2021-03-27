Son dakika haberi | Malatya'da tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Malatya'da tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Malatya'da tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kavga sonucu pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kavga sonucu pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alının bilgiye göre, Gündüzbey Mahallesi'nde U.K. ile Cihan Şakar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

U.K'nin yanındaki pompalı tüfekle vurduğu Şakar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaçan U.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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