Son dakika haberi! Malatya'da torbacı operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda 9 kişi tutuklandı.

Malatya'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda 9 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan 5 ayrı çalışmada toplam, 475 gram sentetik kannabinoid, 7 gram kokain, Bin 29 adet yeşil reçeteye tabi hap, 29,87 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Konularla ile ilgili toplam 9 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı