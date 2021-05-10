Son dakika haberi! Malatya'da torbacı operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Malatya'da torbacı operasyonu

Son dakika haberi! Malatya'da torbacı operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda 9 kişi tutuklandı.

Malatya'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda 9 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan 5 ayrı çalışmada toplam, 475 gram sentetik kannabinoid, 7 gram kokain, Bin 29 adet yeşil reçeteye tabi hap, 29,87 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Konularla ile ilgili toplam 9 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Son dakika haberi! Malatya'da torbacı operasyonu
Son dakika haberi! Malatya'da torbacı operasyonu
Son dakika haberi! Malatya'da torbacı operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Cyle Larin Fatih Terim Cüneyt Çakır Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Malatya'da torbacı operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 11:25:40. #1.14#

title