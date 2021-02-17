Son dakika haberleri... Terör propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Terör propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

17.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:47
Son dakika haberleri... Terör propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve aşırı sol terör örgütleri propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı.

Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve aşırı sol terör örgütleri propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Arguvan, Yazıhan ve Yeşilyurt İlçelerinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve aşırı sol terör örgütleri propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahsa yönelik, eş zamanlı 3 adrese operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon ve aramalarda, 29 adet örgütsel içerikli yayın ve doküman, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli işlemleri devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yeter Erdine

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