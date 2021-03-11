Son dakika haberi | Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
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Son dakika haberi | Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

11.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:29
Son dakika haberi | Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya üzerinden PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen iki zanlının yakalanması amacıyla Akçadağ ve Yeşilyurt ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada 58 örgütsel içerikli yayın ve doküman ile iki cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan iki zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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