Sokak köpeklerinin bir kadına saldırması güvenlik kamerasında

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Malatya'da bir kadının çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'da bir kadının çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Saime Yeşil (42), 5 Şubat'ta çocuğunun kitaplarını almak için okula gittiği esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulan Yeşil, hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen kadının saldırıya uğrama anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Yeşil'in yere düştüğü, daha sonra ise çok sayıda vatandaşın kadının yardımına koştuğu yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı