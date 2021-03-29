Son dakika haberi... Malatya'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberi... Malatya'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Malatya'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri: Malatya'nın Arapgir ve Battalgazi ilçelerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Malatya'nın Arapgir ve Battalgazi ilçelerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Arapgir ilçesi Suceyin Mahallesi'nde A.S. ve eşi B.S. ile Battalgazi ilçesi Dilek Mahallesi'nde C.M, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Gelen ihbarlar üzerine 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 kişinin de hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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