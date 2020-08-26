Son dakika haberi: Malatya'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Malatya'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
26.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:14
Malatya'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Şahin (26) idaresindeki 63 NT 028 plakalı motosiklet, Hekimhan-Malatya kara yolunun Kızıl Yarma mevkisinde bariyerlere çarptı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Ali Kablan, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA