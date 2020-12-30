Son dakika haberi! Malatya'da liseli öğrencilerin ürettiği 237 ton hijyen malzemesi okullara dağıtıldı
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Son dakika haberi! Malatya'da liseli öğrencilerin ürettiği 237 ton hijyen malzemesi okullara dağıtıldı

30.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:06
Son dakika haberi! Malatya'da liseli öğrencilerin ürettiği 237 ton hijyen malzemesi okullara dağıtıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ürettiği 237 tonluk dezenfektan, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, sıvı el sabunu, camsil gibi ürünler kentteki okullara dağıtıldı.

Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ürettiği 237 tonluk dezenfektan, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, sıvı el sabunu, camsil gibi ürünler kentteki okullara dağıtıldı.

Öğrencilerin yaptığı dezenfektan ve temizlik malzemelerinin 13 ilçedeki okullara gönderilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, törende yaptığı konuşmada, meslek liselerini güçlendirmek için çeşitli kaynaklar aktardıklarını belirtti.

Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen 500 bin civarında maske ile Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen yüzey temizleyici, çamaşır suyu ve dezenfektan gibi ürünleri bugün tüm ilçelere dağıtacaklarını dile getiren Kanbay, "Kovid-19 sürecinde bölgedeki okul ve kamu kurumlarının yanında olduk şu anda da Malatya'daki okulların haziran ayına kadar tüm dezenfektan ve hijyen malzemelerini karşılamak için hazırız. Okullarımız sokaklardan daha güvenli. Malatya olarak her an okullarımızı açmaya hazırız." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Kovid-19 sürecinde meslek okullarının önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Meslek okullarında maskenin yanı sıra pandemi döneminde vatandaşların ihtiyaç duyduğu hijyen malzemesi ve dezenfektan üretiminin de yapıldığını aktaran Çalık, "Tüm milli eğitim camiamızla gurur duyuyorum, tebrik ediyorum. Öğrencilerin yaptığı bu üretim çok kıymetli. Milli Eğitim Müdürlüğümüz sadece dezenfektan üretimi için 1,5 milyon lira civarında desteği okulumuza verdi bunun da geri dönüşü 3 milyon lira. Burada öğrencilerimizin ürettiği temizlik malzemelerine karşılık 3 milyon lirayı okul, milli eğitim bünyesine kazandırmış vaziyetteler. Ülke ekonomisine katkılarından dolayı öğrencileri kutluyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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