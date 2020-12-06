Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye işlem yapıldı
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Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye işlem yapıldı

06.12.2020 00:09 | Son Güncelleme: 06.12.2020 00:25

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-1) tedbirlerini ihlal ederek, bir iş yerinde alkol alan 15 kişiye cezai işlem uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-1) tedbirlerini ihlal ederek, bir iş yerinde alkol alan 15 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde Dabakhane Mahallesinde bir iş hanının zemin katında Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığını belirleyen ekipler, iş yerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, iş yerinde 15 kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek açıktan alkol aldıkları belirledi.

Pandemi tedbirlerine uymayan 15 kişi ile işyeri sahibine toplam 13 bin 500 lira cezai işlem yapıldı.

Ayrıca zabıta görevlilerince işyeri mühürlendi.

Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye işlem yapıldı
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye işlem yapıldı
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye işlem yapıldı
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye işlem yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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