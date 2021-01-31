Son dakika haberi... Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 51 kişiye para cezası verildi
31.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:22
Son dakika haberler... Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 51 kişiye para cezası kesildi.
Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 51 kişiye para cezası kesildi.
Kent genelinde devam eden Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında, dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 kişiye para cezası uygulandı.
Öte yandan, denetlenen 78 iş yeri ile 30 toplu taşıma aracında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş