Son dakika haberi... Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 51 kişiye para cezası verildi
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Son dakika haberi... Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 51 kişiye para cezası verildi

31.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:22
Son dakika haberi... Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 51 kişiye para cezası verildi

Son dakika haberler... Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 51 kişiye para cezası kesildi.

Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 51 kişiye para cezası kesildi.

Kent genelinde devam eden Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında, dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 kişiye para cezası uygulandı.

Öte yandan, denetlenen 78 iş yeri ile 30 toplu taşıma aracında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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