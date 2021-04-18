Son dakika haberi | Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 43 kişiye 38 bin 600 lira para cezası kesildi

Son dakika haberleri... Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 43 kişiye para cezası kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 43 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 kişiye toplam 34 bin 200, maske takmayan 5 kişiye ise 4 bin 400 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 196 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, 1 iş yerine işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik