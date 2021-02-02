Son dakika haberi... Malatya'da "Kadınım, Kazanırım ve Kalkınırım" projesinin eğitimleri başladı

Gelen son dakika haberlerine göre Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansının 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında başarılı bulduğu "Kadınım, Kazanırım ve Kalkınırım" projesinin 2021 yılı seminerleri başladı.

Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansının 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında başarılı bulduğu "Kadınım, Kazanırım ve Kalkınırım" projesinin 2021 yılı seminerleri başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediyesinde verilen seminerlerde, proje eğitim danışmanı İnci Emirzeoğlu'nun vereceği eğitimler, girişimci kadınların bireysel gelişimine katkı sunacak.

Toplam 50 girişimci kadına 7 hafta sürecek eğitimlerde liderlik, özgüven, duygusal zeka, zaman yönetimi, takım oyunu, kooperatifçilik, ürün geliştirme, stratejik planlama, verimli toplantı teknikleri ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri konuları yer aldı.

Başarılı olan 50 girişimci kursiyere Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından sertifikaları takdim edilecek.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder, ziyaret ettikleri girişimci kadınlara başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine