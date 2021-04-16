Son dakika haberi | Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi | Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Malatya'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

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Malatya'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 3 operasyon düzenlendi.

Ekipler, operasyonda, içi tütün doldurulmuş 10 bin 740 makaron, 6 bin 296 cinsel içerikli ürün, 4 avuç taşlama aleti ve 14 şarjlı matkap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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