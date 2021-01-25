Son dakika haberi... Malatya'da kaçakçılık operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1550 adet içi tütün doldurulmuş makaron ile 2 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1550 adet içi tütün doldurulmuş makaron ile 2 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde bir şahsın gümrük kaçağı bandrolsüz makaron piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 1'er tütün doldurma makinesi ve hava kompresörü, 1550 adet içi tütün doldurulmuş makaron ile 2 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirdi.

Bir şüpheliye işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş