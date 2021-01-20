Son dakika haberi: Malatya'da kaçakçılık operasyonları
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Son dakika haberi: Malatya'da kaçakçılık operasyonları

20.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:14
Son dakika haberi: Malatya'da kaçakçılık operasyonları

Bir son dakika haberine göre Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 4 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 4 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentte operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 41 tuşlu gümrük kaçağı cep telefonu, 20 değişik markalarda şarzlı matkap ve hilti, 4 bin 200 içi tütün doldurulmuş makaron, 5 bin bandrolsüz boş makaron, 630 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 16 değişik markalarda gümrük kaçağı android cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli 4 kişiye yasal işlem yapılırken, şüphelilerden yabancı uyruklu şahıs Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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