Son dakika haberi... Malatya'da jandarmadan Kovid-19 tedbirlerine uymayan 37 kişiye ceza

Bir son dakika haberine göre Malatya'da, jandarma ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye 125 bin 784 lira ceza kesildi.