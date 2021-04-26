Son dakika haberi... Malatya'da jandarmadan Kovid-19 tedbirlerine uymayan 37 kişiye ceza
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Son dakika haberi... Malatya'da jandarmadan Kovid-19 tedbirlerine uymayan 37 kişiye ceza

Son dakika haberi... Malatya'da jandarmadan Kovid-19 tedbirlerine uymayan 37 kişiye ceza
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Malatya'da, jandarma ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye 125 bin 784 lira ceza kesildi.

Malatya'da, jandarma ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye 125 bin 784 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son 4 günde kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Battalgazi, Yeşilyurt, Arapgir, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Hekimhan ilçelerindeki denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması, maske takma kuralı, sosyal mesafe ve izolasyon ihlali ile izin belgesi olmadan seyahat ettiği belirlenen 37 kişiye toplam 125 bin 784 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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