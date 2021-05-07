Son dakika haberi! Malatya'da jandarma Kovid-19 denetimlerini sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi! Malatya'da jandarma Kovid-19 denetimlerini sürdürdü

Son dakika haberi! Malatya'da jandarma Kovid-19 denetimlerini sürdürdü
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada olası ihlalleri önlemek için denetimlerini sürdürdü.

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada olası ihlalleri önlemek için denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında oluşturdukları kontrol noktalarında, vatandaşların izin belgelerini kontrol ederek, tedbirlere uymalarını istedi.

Jandarma ekipleri, 65 yaş ve üzeri vatandaşların maaşlarını ve sosyal destek yardımlarını da evlerinde teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Sarıyer'de bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Sarıyer'de bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz Bülent Uygun Ali Tandoğan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Malatya'da jandarma Kovid-19 denetimlerini sürdürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 14:11:19. #1.16#

title