Son dakika haberi! Malatya'da jandarma Kovid-19 denetimlerini sürdürdü

Son dakika haberler... Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada olası ihlalleri önlemek için denetimlerini sürdürdü.

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada olası ihlalleri önlemek için denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında oluşturdukları kontrol noktalarında, vatandaşların izin belgelerini kontrol ederek, tedbirlere uymalarını istedi.

Jandarma ekipleri, 65 yaş ve üzeri vatandaşların maaşlarını ve sosyal destek yardımlarını da evlerinde teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş