Jandarma kent genelinde Kovid-19 denetimi yaptı
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Jandarma kent genelinde Kovid-19 denetimi yaptı

23.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 22:06

Malatya'da İl jandarma Komutanlığı ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde denetim yapıldı.

Malatya'da İl jandarma Komutanlığı ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde denetim yapıldı.

Jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki iş yerlerini denetleyerek çalışanların Evde Hayat Var (HES) uygulamasındaki kodlarını sorguladı, risk durumlarını kontrol etti.

Kovid-19 testi pozitif olan ve evlerinde izole edilenlerin ise evlerinde bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, testi pozitif çıkanlara herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Ekipler, sorumluluk bölgeleri, ilçeler ile kentin giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında araçları durdurarak, araç içerisinde bulunanların belgelerini kontrol etti.

Jandarma, denetimlerde drone da kullandı.

Jandarma kent genelinde Kovid-19 denetimi yaptı
Jandarma kent genelinde Kovid-19 denetimi yaptı
Jandarma kent genelinde Kovid-19 denetimi yaptı
Jandarma kent genelinde Kovid-19 denetimi yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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