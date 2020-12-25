Jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerine uymayan 46 kişiye ceza kesti

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 46 kişiye ceza kesti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri sürüyor.

Sorumluluk bölgesindeki kontrol noktalarında drone ile trafik denetimi yapan ekipler, durdurdukları araçlarda Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların evlerinde olup olmadığını kontrol eden ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Semt pazarlarında da Kovid-19 denetimi yapan jandarma, esnaf ile vatandaşlardan pandemi tedbirlerine özveriyle riayet etmeleri gerektiğini anlattı.

Jandarma ekipleri, son bir hafta içerisinde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4, maske takmayan 3, karantina tedbirlerine uymayan 2, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 37 olmak üzere 46 kişiye 138 bin 150 lira para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş