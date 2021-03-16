Son dakika haberi... Malatya'da gözaltına alınmamak için ateş açan zanlı, daha sonra teslim oldu

Son dakika haberler... Malatya'da yaralama suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınmamak için ateş açarak direnen zanlı, bir süre sonra teslim oldu.