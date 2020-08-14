Son dakika haberi: Malatya'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin Yeşilyurt ilçesinde bir evde saklandığı belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 2 zanlı saklandıkları evde gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA