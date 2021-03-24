Son dakika haberi: Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberi: Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

24.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:09
Son dakika haberi: Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberler: Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ terör örgütünün Malatya yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ terör örgütünün Malatya yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl jandarma Komutanlığınca FETÖ terör örgütünün Malatya'daki yapılanmasıne yönelik yapılan operasyonda silahlı terör örgütüne üye olmak (FETÖ) suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucu, bir şahıs Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahsın işlemlerine devam ediliyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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