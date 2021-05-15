Son dakika haberi! Malatya'da elektrik direğinde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberlerine göre Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çolak Mahallesi Küçük mevkisinde bir elektrik direğine henüz bilinmeyen nedenle çıkan Ümit H, direğin eğilmesi nedeniyle aşağı inemedi.

Yanında bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, Ümit H'yi bulunduğu yerden kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik