Son dakika haberi! Malatya'da devrilen traktörün ehliyetsiz çocuk sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü yaşamını yitirdi.
13.08.2020 23:01 | Son Güncelleme: 13.08.2020 23:04
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ehliyetsiz çocuk sürücü M.K'nin kullandığı traktör, Kocaözü Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden M.K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Kaynak: AA