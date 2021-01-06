Çeşitli dönemlere ait 101 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı
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Çeşitli dönemlere ait 101 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı

06.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:56

Malatya'da düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 101 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 101 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde Arguvan ilçesi Bahçeli Mahallesi'nde şüpheli H.A.A'nın elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser bulunduğu belirlenen araca operasyon düzenlendi.

Araçta yapılan aramada çeşitli medeniyetlere ait 101 sikke, 1 metal arama dedektörü ile ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Çeşitli dönemlere ait 101 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı
Çeşitli dönemlere ait 101 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı
Çeşitli dönemlere ait 101 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı
Çeşitli dönemlere ait 101 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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