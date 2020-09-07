Son dakika haberi | Malatya'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi
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Son dakika haberi | Malatya'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi

Son dakika haberi... Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Son dakika haberi | Malatya'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi
07.09.2020 20:35 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:38

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hekimhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 21 Ağustos'ta almış olduğu kararla Karapınar Mahallesi'nin karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Karapınar Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle alınan karantina kararının yapılan sağlık taraması neticesinde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 7 Eylül tarihinde saat 18.00'den itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

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