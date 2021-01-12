Son dakika haberi | Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika haberi | Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

12.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:14
Son dakika haberi | Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika gündem haberine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanması kararı verildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanması kararı verildi.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, pozitif vakaların arttığı Çavuşlu Mahallesi'nde alınacak tedbirleri görüştü.

Toplantıda, mahallede 14 gün süreyle karantina uygulanması ve vatandaşların temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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