Son dakika haberi... Malatya'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
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Son dakika haberi... Malatya'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Malatya'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika haber... Malatya'da, bir kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Malatya'da, bir kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Yeşilyurt İlçesi Gündüzbey Mahallesi'nde, Cihan Şakar'ın pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili şüphelilerin kimliğini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, zanlılar A.K, M.K. ve B.A'yı yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, M.K. adli kontrol şartıyla, B.A. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde, 27 Mart'ta çıkan kavgada, pompalı tüfekle vurulan Cihan Şakar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Hasan Çalık Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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