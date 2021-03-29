Son dakika haberi... Malatya'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika haber... Malatya'da, bir kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.