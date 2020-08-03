Son dakika haberi... Malatya'da balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Malatya'da balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Malatya'da 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Son dakika haberi... Malatya'da balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti
03.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:08

Malatya'da 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çakmak Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki S.B., henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı kontrolde S.B.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis olayın gerçekleştiği evde inceleme yaptı.

İlk belirlemelere göre, polis ekiplerinin intihar olarak değerlendirdiği olayda S.B.'nin cenazesi cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
RAMAZAN GELEGEN: Allah rahmet eylesin .ailesine sabırlar versin
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