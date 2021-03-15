Son dakika haberleri... Babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi gözaltına alındı (2)
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Son dakika haberleri... Babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi gözaltına alındı (2)

15.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:18

Son dakika haberine göre Malatya'da babasını av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülen lise öğrencisi gözaltına alındı.

Malatya'da babasını av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülen lise öğrencisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri bir ihbar üzerine Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi'ndeki tek katlı eve gitti.

Evde Reşat A'yı silahla vurulmuş halde bulan ekipler, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Reşat A'nın hayatını kaybettiği belirledi.

Olayla ilgili araştırma başlatan güvenlik güçleri, Reşat A'nın oğlu lise öğrencesi A.A'yı cinayet zanlısı olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.

A.A'nın emniyette verdiği ifadesinde, babasını av tüfeğiyle öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.

Son dakika haberleri... Babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi gözaltına alındı (2)
Son dakika haberleri... Babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi gözaltına alındı (2)
Son dakika haberleri... Babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi gözaltına alındı (2)
Son dakika haberleri... Babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi gözaltına alındı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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