Son dakika haberi: Malatya'da 99 kişiye sokağa çıkma cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Malatya'da 99 kişiye sokağa çıkma cezası

28.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:59
Son dakika haberi: Malatya'da 99 kişiye sokağa çıkma cezası

Son dakika 3. sayfa haberi... Malatya'da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 99 kişiye ceza uygulandı.

Malatya'da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 99 kişiye ceza uygulandı.

Hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında son 24 saatte polisin yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma ihlali yapan 99 kişiye de 89 bin 100 TL ceza yazıldı. Bu arada, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında da denetimler devam ediyor. Polis sorumluluk alanında son 24 saatte yapılan denetimlerde, korona hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilenlerin sayısı toplam25 olduğu kaydedildi.

İzole kurallarına uymadıklarından yurtta toplam 37 kişi bulunuyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Öznur Çalık Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Furkan Palalı Murat Dalkılıç
Spor Ryan Babel Domagoj Vida Samet Aybaba Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Adana Elazığ Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Malatya'da 99 kişiye sokağa çıkma cezası | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 11:03:19. #1.14#
title