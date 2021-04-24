Son dakika haberi | Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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Son dakika haberi | Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Son dakika haberi | Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Malatya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında konvoy oluşturuldu, havai fişek gösterisi yapıldı.

Malatya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında konvoy oluşturuldu, havai fişek gösterisi yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 56 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konvoy ve havai fişek gösterisi düzenleyerek evden çıkamayan çocukların heyecanına farklı etkinliklerle ortak oldu.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılı törenlerle kutlanırken, klasik otomobiller ve üstü açık otobüsle şehir turu atan konvoy eşliğinde kentin sokaklarında tur atıldı.

Saatler 21.23'ü gösterdiğinde 23 Nisan'a atfen şehrin 23 farklı noktasından havai fişek gösterileri düzenlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kernek Meydanı'nda yapılan törene Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte katıldı.

Evlerinin cam ve balkonuna çıkarak coşkuya ortak olan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla birlikte çalınan müziklere eşlik etti.

Burada konuşan Baruş, "101 yıl önce 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını en fazla önem verdiği, milletimizin geleceğini emanet ettiği çocuklarımıza bayram olarak armağan etti. Bu yıl dönümlerinde bütün Türk çocukları, dünya çocukları ile birlikte bu güzel ve sevinçli bayramı her yıl kutlama bahtiyarlığına erişiyor. Gönül isterdi ki bu güzel bayramımızı çocuklarımızla birlikte meydanlarda daha coşkulu kutlayalım. Ama pandemiden dolayı bugün temsili bir törende kutluyoruz."

Gürkan ise ülkenin bu noktalara kolay gelmediğini belirterek, "Bu bayramı ülkemize ve dünya çocuklarına armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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