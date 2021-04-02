Son dakika haberi... Malatya'da 2 mahalle, karantinaya alındı

Bir son dakika haberine göre MALATYA'nın Arapgir ilçesine bağlı Yukarıyabanlı ve Kale ilçesine bağlı Kıyıcak mahalleleri, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.