1234 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
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1234 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

23.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:35

Malatya'da düzenlenen operasyonda 1234 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 1234 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte sahte içki satışı ve imalatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen bir bağ evinde yapılan aramada, varil, damacana ve pet şişelerde 1234 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.

Suç unsuru malzemelere el konulurken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

1234 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
1234 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
1234 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
1234 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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