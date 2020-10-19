Son dakika haberi | Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre MALATYA'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kasımlar Mahallesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kasımlar Mahallesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Kasımlar Mahallesi'nde oturan 1 kişide, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Malatya Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Doğanşehir İlçesi Kasımlar Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 19 Ekim 2020 tarihi saat: 15: 00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN