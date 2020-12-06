Son dakika haberi | Malatya'da 1 kişinin öldürüldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 7 zanlı yakalandı
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Son dakika haberi | Malatya'da 1 kişinin öldürüldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 7 zanlı yakalandı

06.12.2020 00:27 | Son Güncelleme: 06.12.2020 00:30
Son dakika haberi | Malatya'da 1 kişinin öldürüldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 7 zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberi: Malatya'da temmuz ayında 1 kişinin öldürüldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Malatya'da temmuz ayında 1 kişinin öldürüldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Temmuz'da Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi'nde, F.A. ile Y.H'nin yaralandığı, Mehmet İbiş'in ise hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili sürdürülen teknik ve istihbarat çalışması neticesinde şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla asayiş, istihbarat, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda F.G, M.G, S.E, B.S, D.S, İ.S. ve M.F.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 1 havalı tabanca, 35 tabanca mermisi, 38 av tüfeği fişeği, 1 keskin nişancı dürbünü, 1 kılıç, 3 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G, M.G. ve S.E. tutuklandı, M.F.A, B.S, İ.S. ve D.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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