Son dakika haberi: Mal paylaşımı tartışmasında kuzenini öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Mal paylaşımı tartışmasında kuzenini öldürdü

Son dakika haberi: Mal paylaşımı tartışmasında kuzenini öldürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre RİZE'de B.A (40), mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı kuzeni Selmani Arıcan'ı (45) tabancayla vurarak öldürdü.

RİZE'de B.A (40), mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı kuzeni Selmani Arıcan'ı (45) tabancayla vurarak öldürdü. Olayda araya girmek isteyen Resul İ. de seken kurşunun isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Karasu köyünde meydana geldi. Selmani Arıcan ile amca oğlu B.A., arasında iddiaya göre mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine B.A., tabancasını çıkartarak ateş etti. Silahtan çıkan mermi karın bölgesine isabet eden Selmani Arıcan, kanlar içinde yere yığıldı. Bu arada, kuzenlerin arasına girip sakinleştirmeye çalışan  Resul İ. de seken kurşunun isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Resul İ. tedaviye alınırken, ağır yaralanan Selmani Arıcan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli B.A. da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber! Sürücünün polisle 'Aracımda 1 trilyon var burada bırakamam' tartışması
Son dakika haber! Sürücünün polisle "Aracımda 1 trilyon var burada bırakamam" tartışması
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü
İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cenk Tosun Aykut Kocaman Mete Kalkavan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Mal paylaşımı tartışmasında kuzenini öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 11:15:52. #1.16#

title