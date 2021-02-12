Makas ve kaza... Genç kadına trafikte korku dolu anlar yaşattılar
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Makas ve kaza... Genç kadına trafikte korku dolu anlar yaşattılar

12.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:25
Makas ve kaza... Genç kadına trafikte korku dolu anlar yaşattılar

Avcılar'da kamyonetle 'makas' atarak ilerleyen bir sürücü aracını otomobille seyreden kadının önüne kırdı.

Avcılar'da kamyonetle 'makas' atarak ilerleyen bir sürücü aracını otomobille seyreden kadının önüne kırdı. Kazadan sonra maganda sürücü kamyonet ile ters yöne girerek kaçtı. Korku dolu anlar yaşayan kadın, bir süre magandaların peşinden koştu. Yaşananlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.   

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 16 ZY 0496 plakalı kamyonetle seyreden sürücü ve yanındakiler trafikte makas atarak hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Bir süre bu şekilde ilerleyen maganda bir anda kamyoneti, yan yolda 33 AFH 081 plakalı otomobille seyir halinde olan kadın sürücünün önüne kırdı. Bir anda önüne çıkan kamyonetten kaçamayan kadın sürücü korku dolu anlar yaşadı. Maganda sürücü ve yanındakiler kamyonetten inip bir süre kadının yanında durdu. Daha sonra hızla kamyonete binerek ters yöne girip hızla olay yerinde kaçtı. Kazayı yara almadan atlatan kadın koşarak magandaları kovalamak istedi. Kadın sürücü daha sonra polisi arayarak durumu haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri plakası yere düşen kamyonetin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. 


Makas ve kaza... Genç kadına trafikte korku dolu anlar yaşattılar
Makas ve kaza... Genç kadına trafikte korku dolu anlar yaşattılar
Makas ve kaza... Genç kadına trafikte korku dolu anlar yaşattılar
Makas ve kaza... Genç kadına trafikte korku dolu anlar yaşattılar
Makas ve kaza... Genç kadına trafikte korku dolu anlar yaşattılar
Makas ve kaza... Genç kadına trafikte korku dolu anlar yaşattılar
Makas ve kaza... Genç kadına trafikte korku dolu anlar yaşattılar
Makas ve kaza... Genç kadına trafikte korku dolu anlar yaşattılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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