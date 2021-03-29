Son dakika haberi | 'Mahir Kaymakam'dan şehit, öksüz ve yetim çocukları için proje
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | 'Mahir Kaymakam'dan şehit, öksüz ve yetim çocukları için proje

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | 'Mahir Kaymakam'dan şehit, öksüz ve yetim çocukları için proje

Son dakika haber... Sinop Dikmen Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir şehit, öksüz ve yetim çocuklarını mutlu etmek için "Sen Gül Dünya Gülsün Projesi"ni başlattı.

Sinop Dikmen Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir şehit, öksüz ve yetim çocuklarını mutlu etmek için "Sen Gül Dünya Gülsün Projesi"ni başlattı.

Proje hakkında bilgi veren Dikmen Kaymakamı Mahir, "Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir" diyerek şunları söyledi: "Bir çocuğu mutlu edebilmek çok kolay, gönlüne girebilmek çok zordur. Fakat çocuklarımıza önemli ve özel olduğunu hissettirdiğimiz an da o çocuğun kalbini kazanmış oluruz. Gayemiz; aile ve eğitim hayatları boyunca şehit, yetim ve öksüz çocuklarımızın daima yanında olmak, onların dertleriyle dertlenmek, sevinçlerini ve mutluluklarını paylaşarak gönüllerimiz arasında köprüler kurmaktır. Çocuklarımızın bir gülümsemesinin bize en değerli hediye olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz kesinlikle bilmeliyiz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir. Projemiz kapsamında şehit çocukları, öksüz ve yetim çocukların doğum günlerini makamda kutlayacağız. Salgın dolayısıyla çocuklarımız dışarı çıkamıyor, arkadaşlarıyla oyunlar oynayamıyor, parklarımızı şenlendiremiyor zor bir süreçten geçiyoruz inanıyorum ki aşılama çalışması sonrası ülke olarak bu süreçten de güçlenerek çıkacağız. Pandemi dolayısı ile tedbirlere uyarak etkinliklerimizi yapıyoruz. İlçemizde yaşayan çocuklarımıza yönelik sosyal ve eğitim projelerimiz devam edecek." - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Ali İhsan Su Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Binnur Kaya Acun Ilıcalı Jason Statham
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Erol Bulut Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | 'Mahir Kaymakam'dan şehit, öksüz ve yetim çocukları için proje - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 12:50:26. #1.15#
title