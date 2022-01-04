Son dakika haberi: Mağaza kasasından para çaldı, kamera görüntüsünden yakalandı

DÜZCE'de giyim mağazasına giren İbrahim A., kasalardaki 2 bin 250 lirayı çaldı. İbrahim A., güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünden belirlenip yakalandı.

Olay, 31 Aralık gecesi, Cumayeri ilçesi Çevrik Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Karlıdağ'a ait giyim mağazasına giren İbrahim A., 15 dakika içinde kasalarda bulunan 2 bin 250 lirayı çaldı. Sabah iş yerine gelip, hırsızlığı fark eden Karlıdağ, polise haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, İbrahim A.'yı tespit etti. İbrahim A., adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.