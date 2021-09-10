Son dakika haberi! Mağaza deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Mağaza deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika haberi! Mağaza deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Akşehir ilçesinde 5 katlı bir giyim mağazasının deposunda çıkan yangın, alevlerin yükseldiği havalandırma boşluğundan binanın çatısına sıçradı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 5 katlı bir giyim mağazasının deposunda çıkan yangın, alevlerin yükseldiği havalandırma boşluğundan binanın çatısına sıçradı. Binanın yanında bulunan kurs merkezindeki öğrenci ve öğretmenler tahliye edilirken, yangın itfaiye tarafından güçlükle söndürüldü.

Yangın, Akşehir ilçesi Selçuk Mahallesi Dr. Azizperkün Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazanın deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, üst katları boş bulunan 5 katlı binanın girişinde bulunan giyim mağazasına ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine alevler havalandırma boşluğundan çatıya sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle çatının bir bölümünde çökmenin meydana gelmesi üzerine hemen binanın yanında bulunan kurs merkezindeki öğrenci ve öğretmenler tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmalarına, Ilgın ve Doğanhisar'dan gelen itfaiye ekipleri ile destek verdi. Akşehir Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğüne ait su tankerlerinin de kullanıldığı yangına belediye işçileri de katıldı. Çalışmalara katılan bazı itfaiye erleri, yoğun dumandan etkilendi. Yangın yapılan uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Ayağım ağrıyor' deyip hastaneye gitti, bir gün sonra evinde ölü bulundu
"Ayağım ağrıyor" deyip hastaneye gitti, bir gün sonra evinde ölü bulundu
Annesiyle aynı kaderi paylaştı, ablasının feryatları yürekleri dağladı
Annesiyle aynı kaderi paylaştı, ablasının feryatları yürekleri dağladı
Bir annenin en zor kararı! Yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attı
Bir annenin en zor kararı! Yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Faik Öztrak Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Diego Marcao Umut Meraş Lionel Messi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi! Mağaza deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 01:26:48. #1.16#

title