Son dakika haberi! Magandaların tespit edilmemesi için boş kovanların bulunduğu tarlayı traktörle sürüp, delilleri kararttılar
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Son dakika haberi! Magandaların tespit edilmemesi için boş kovanların bulunduğu tarlayı traktörle sürüp, delilleri kararttılar

Son dakika haberi! Magandaların tespit edilmemesi için boş kovanların bulunduğu tarlayı traktörle sürüp, delilleri kararttılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Samsun'da bir düğün töreninde tabancayla havaya ateş açan magandalara müdahale etmek isteyen jandarmaya engel olmak isteyen şahıslar, tarladaki boş kovanların ele geçmemesi için traktör ile tarlayı sürüp delilleri kararttılar.

Samsun'da bir düğün töreninde tabancayla havaya ateş açan magandalara müdahale etmek isteyen jandarmaya engel olmak isteyen şahıslar, tarladaki boş kovanların ele geçmemesi için traktör ile tarlayı sürüp delilleri kararttılar.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesinin Başlamış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğün töreni sırasında tabancayla havaya ateş açıldı. Düğün töreninde silah atılmaması için görevlendirilen 3 jandarma personeli, 2 kişinin havaya ateş etmesi sonucu olaya müdahale etti. Düğün töreninde bulunanlar ise jandarmaya direnip görevini yapmalarına engel olup, mukavemette bulundular. Ç.G. adlı şahıs düğünün bitmesinin ardından delilleri kararmak için tabancadan çıkan boş kovanların bulunmaması için tarlayı traktörle sürerek boş kovanları yok etmeye çalıştı. Olayla ilgili K.S., A.R.G., M.S., A.V., F.V., Ç.G., M.A. ve H.S. gözaltına alındı. İfadeleri alınan 6 kişi serbest bırakılırken, F.V. ve M.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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