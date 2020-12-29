Son dakika haber... Maden ocağında iş kazası; 1 işçi hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Maden ocağında iş kazası; 1 işçi hayatını kaybetti

29.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:34
Son dakika haber... Maden ocağında iş kazası; 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Maden ocağında iş kazası; 1 işçi hayatını kaybetti GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Hepimizin başı sağ olsun" Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'nde iş kazası meydana geldi.

Maden ocağında iş kazası; 1 işçi hayatını kaybetti

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Hepimizin başı sağ olsun"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'nde iş kazası meydana geldi. Kazada maden işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Türkiye Taş Kömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'nde 08: 00-16: 00 vardiyasında nakliyat servisinde çalışan Soner Dağlıoğlu iş kazası geçirerek hayatını kaybetti. Soner Dağlıoğlu hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan maden işçisinin cansız bedeni ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GMİS yönetimi kurulu yaşanan olayının üzerine bölgeye hareket etti. Durum hakkında bilgi alan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna geldi. Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yeşil, "Bize gelen ilk bilgiler arkadaşımız nakliye servisinde çalışmakta kaza ile ilgili net bilgiler henüz yok. Arkadaşlarımız kaza ile ilgili kurumun yetkilileri ile beraber ocağa inip olayla ilgili bir çalışma yapacaklar. Kesin bilgilerden sonra olayın nasıl olduğuyla alakalı bilgileri paylaşırız. Nakliyat sevisinde iş kazası olduğu bilgisi geldi bizlere vagona sıkışması ile ilgili bilgi geldi bizlere ama şuan net bir şey yok. Beraber çalıştığımız sevdiğimiz bir arkadaşımızdı hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Son dakika haber... Maden ocağında iş kazası; 1 işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber... Maden ocağında iş kazası; 1 işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber... Maden ocağında iş kazası; 1 işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber... Maden ocağında iş kazası; 1 işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber... Maden ocağında iş kazası; 1 işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber... Maden ocağında iş kazası; 1 işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber... Maden ocağında iş kazası; 1 işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber... Maden ocağında iş kazası; 1 işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber... Maden ocağında iş kazası; 1 işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERTAÇ ÖZDEMİR

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