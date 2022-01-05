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Son dakika haberi! Madende gaz zehirlenmesi: 1 ölü

Son dakika haberi! Madende gaz zehirlenmesi: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kayseri'nin Develi ilçesinde madende gazdan zehirlenen 1 kişi öldü, 1 kişi se tedavi altına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde madende gazdan zehirlenen 1 kişi öldü, 1 kişi se tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Havadan Mahallesinde bulunan bir maden ocağında meydana gelen olayda, F.Y ve F.D. sızan gazdan etkilendi. İhbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile Develi İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. F.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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