Son dakika haberi! Maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'nde meydana gelen iş kazasında şehit olan Soner Dağlıoğlu dualarla ebediyete uğurlandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'nde meydana gelen iş kazasında şehit olan Soner Dağlıoğlu dualarla ebediyete uğurlandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi Abacıoğlu Mahallesinde kılınan cenaze namazı ve yapılan helalleşme ve dualar sonrası aile mezarlığında toprağa verilen maden işçisi Covit19 Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen cenaze törenine, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Şube Yöneticileri ve maden işçileri katıldı.

Hayatını kaybeden maden işçisi1978 doğumlu, evli ve 1 çocuk babası olup, 2006 yılında TTK'ya işbaşı yapmıştı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı