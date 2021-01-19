Son dakika haberi: Macron'un, bazı bakanların Kovid-19 aşısına dair açıklama yapması halinde istifalarını isteyeceği belirtildi
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Son dakika haberi: Macron'un, bazı bakanların Kovid-19 aşısına dair açıklama yapması halinde istifalarını isteyeceği belirtildi

19.01.2021 01:35 | Son Güncelleme: 19.01.2021 01:39
Son dakika haberi: Macron'un, bazı bakanların Kovid-19 aşısına dair açıklama yapması halinde istifalarını isteyeceği belirtildi

Son dakika habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı konusunda sadece Başbakan Jean Castex, Sağlık Bakanı Olivier Veran, Endüstri İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher ve Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal'e açıklama yapma izni verdiği, diğer...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı konusunda sadece Başbakan Jean Castex, Sağlık Bakanı Olivier Veran, Endüstri İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher ve Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal'e açıklama yapma izni verdiği, diğer bakanların açıklama yapması halinde istifalarını beklediği belirtildi.

Fransız basınındaki haberlerde, Macron'un ülkesinin aşı stratejisinden ve bazı bakanların yaptığı açıklamalardan memnun olmadığı, aşı ve salgına ilişkin yanlış adımların atılmasına müsamaha göstermediği kaydedildi.

Macron'un, 13 Ocak'ta düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, "Aşı konusunda sadece Başbakan (Jean Castex), Sağlık Bakanı (Olivier Veran), Endüstri İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı (Agnes Pannier-Runacher) ve Hükümet Sözcüsüne (Gabriel Attal) açıklama yapmasına izin veriyorum. Başka birinin basında konuştuğunu görürsem, onun istifa mektubunu kabul etmek için hazır olacağım." dediği aktarıldı.

Sağlık Bakanı Veran'ın aksine Çevre İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Djebbari'nin, 3 Ocak'ta "yaza kadar 26 milyon kişiye aşı yapılmasının hedeflendiğine" yönelik açıklamasının Macron'u kızdırdığı kaydedildi.

Veran'ın temmuza kadar 15 milyon kişinin aşılanmasını istedikleri şeklinde açıklama yapmasıyla, iki bakanın arasında çelişki ortaya çıktığı belirtildi.

Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerinin aksine aşı kampanyasında yavaş ilerlemesi eleştirilere neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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