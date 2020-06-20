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Son dakika haberi: Maçın ardından

Gelen son dakika haberine göre Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 5-1'lik skorla farklı mağlup eden Beşiktaş'ın kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, alınan sonuca rağmen oynanan futbolun kendisini memnun etmediğini söyledi.

Son dakika haberi: Maçın ardından
20.06.2020 23:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:45

Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 5-1'lik skorla farklı mağlup eden Beşiktaş'ın kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, alınan sonuca rağmen oynanan futbolun kendisini memnun etmediğini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ahmet Nur Çebi, "Çok gollü ve bizi rahatlatan bir maç oynadığımız doğru." dedi.

Karşılaşmanın gollü geçtiğini hatırlatan Çebi, "Elimizdeki takımla çok daha iyi bir oyun bekliyorduk. İstediğimi alamadım. Daha iyi olması lazım. Çok daha rahat bir maç oynamamız gerekiyordu. Kazandığımız için sevinçliyiz. Ancak daha iyi bir oyun bekliyorduk. Temenni ederdim ki oyun düzeyi yüksek bir maç olsun. Çünkü Beşiktaş'ın her zaman için bunu becerebilecek bir takımı olacaktır." diye konuştu.

Gelecek sezon çok değişik bir kadro yapmayı düşündüklerini anlatan Başkan Çebi, "Alt yapıdan, scoutlarımızın bulduğu gençlerden ve yabancılardan oluşan bir kadro düşünüyoruz. Bu kadronun da seneye şampiyonluğa oynayacağını söylemek istiyorum. Bağış kampanyamız var. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Kampanyadan ümitliyim. İyi gidiyor. İşin sonucu önemli. İyi giderken birden frene basarsak, istediğimizi alamayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Farklı galibiyete rağmen daha rahat bir oyun sergilemeleri gerektiğini yineleyen Çebi, "Bilemiyorum, belki de seyirci olmadığı için. İstediğimi alamadım. Daha iyi olması lazım. Çok daha rahat bir maç oynamamız gerekiyordu. Gol atmanız tek başına önemli değil. Sahada taktik ve teknik olarak futbolcularınızın daha güçlü olduğu, atak yaptığı bir düzen güzel olurdu. Üçüncü golden sonra Denizlispor'un demoralize olması sonucunda, üstün geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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