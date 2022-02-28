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Son dakika haberi... Macaristan, Ukrayna'ya silah ve asker yollamayacak

AA, Mehmet Yılmaz - Güncel
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Son dakika haberi... Macaristan, Ukrayna'ya silah ve asker yollamayacak

Son dakika haberler... Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin, Rusya-Ukrayna savaşına müdahale etmek istemediğini, bu yüzden Ukrayna'ya silah ve asker yollamayacağını söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin, Rusya- Ukrayna savaşına müdahale etmek istemediğini, bu yüzden Ukrayna'ya silah ve asker yollamayacağını söyledi.

Başbakan Orban, yaptığı açıklamada, hükümetinin savaşa müdahil olmak istemediğini, Ukrayna'da yaşayan Macarların güvenliğini tehlikeye atmamak için çeşitli kararlar aldıklarını belirtti.

Ülkesinin bölgeye silah ve asker yollamayacağını aktaran Orban, Macaristan üzerinden Ukrayna'ya silah sevkiyatına da izin vermeyeceklerini ifade etti.

Orban, Ukrayna'dan gelen mültecileri kabul edeceklerini ve insani yardım sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Macaristan, Ukrayna, Asker, Silah, Güncel, Haberler

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