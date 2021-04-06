Son dakika haberi: Macaristan Kovid-19 tedbirlerini gevşetme kararı aldı
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Son dakika haberi: Macaristan Kovid-19 tedbirlerini gevşetme kararı aldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Macaristan Kovid-19 tedbirlerini gevşetme kararı aldı

Bir son dakika haberine göre Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılananların sayısının 2,5 milyonu geçtiğini ve bu yüzden yarından itibaren iş yerlerinin açılacağını söyledi.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılananların sayısının 2,5 milyonu geçtiğini ve bu yüzden yarından itibaren iş yerlerinin açılacağını söyledi.

Orban, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede bugün itibarıyla 2,5 milyon kişiye aşı uygulandığını ve bununla önemli bir kilometre taşına ulaşıldığını söyledi.

Macaristan'da aşı programında son dönemde ciddi bir ilerleme kaydedildiğine dikkat çeken Orban, "Ülkede son 1 ay içinde aşılanan kişi sayısını 2,5 katına çıkardık, bu yüzden yarından itibaren iş yerleri açılabilir ve tekrar hizmet vermeye başlayabilirler." ifadelerini kullandı.

Aşı programının aynı hızda devam edeceğini de belirten Orban, ülkesinin, Avrupa Birliği'nde (AB) aşı olmak isteyen herkesi aşılayan ilk ülke olacağını da savundu.

Çin ve Rusya ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi

Rusya ve Çin ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi olan Macaristan, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V ve Sinopharm aşılarının kullanımına onay vermişti.

Macaristan, Çin'den 5 milyon, Rusya'dan da 2 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alma konusunda anlaşmıştı.

Başbakan Orban'a Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sinopharm aşısı uygulanmıştı.

Macaristan'da son 24 saatte 1899 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 691 bin 743'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 170 artarak 22 bin 98'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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